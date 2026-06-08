Vali Karakaya, Sütey Yaylası\'nda doğa yürüyüşü yaptı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eşi Özlem Karakaya ile birlikte Ahlat Kaymakamlığı organizasyonu ve Ahlat Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Sütey Yaylası Doğa Yürüyüşü'ne katıldı.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde yer alan, Süphan Dağı eteklerinde deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 150 metre yüksekliğe uzanan Sütey Yaylası; Cil Gölü ve eşsiz doğal güzellikleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Sütey Yaylası'nın tertemiz havası ve el değmemiş güzelliği ile insanları büyülediğini belirten Vali Karakaya, "Bitlis; dağlarıyla, gölleriyle ve yaylaları ile gerçek anlamda bir doğa cennetidir. Bu eşsiz tabiat mirasını korumak ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu eşsiz güzellikleri yerinde görmek ve yaşamak için herkesi ilimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşüne; Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve eşleri, dernek üyeleri ile doğa severler de eşlik etti. - BİTLİS