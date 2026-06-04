Bodrum'da Hayalet Ağ Temizliği - Son Dakika
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Bodrum'da Hayalet Ağ Temizliği

Bodrum\'da Hayalet Ağ Temizliği
04.06.2026 16:45
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Bodrum'da denizden 2 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı ve 25 bin yavru levrek denize salındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz yaşamını tehdit eden hayalet ağlara karşı yürütülen çalışmada 2 bin metrekarelik ağ denizden çıkarıldı. Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca 25 bin yavru levrek denizle buluşturuldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen hayalet ağ ve deniz temizliği etkinliği, çevre bilincine dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, kamu kurumlarının temsilcileri, balıkçılar ve gençlerin katıldığı etkinlikte deniz tabanındaki atıklar ve hayalet ağlar temizlendi.

Dalgıçlar denizin altına indi

Etkinlik kapsamında ilk olarak balıkçı barınağında deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Daha sonra açık denizde yapılan çalışmada dalgıçlar tarafından tespit edilen ve uzun süredir denizde kalan hayalet ağlar su yüzeyine çıkarıldı. Ağlar, ekipler ve etkinliğe katılan gençlerin yardımıyla teknelere alınarak kıyıya taşındı. Yapılan çalışmada yaklaşık 2 bin metrekare hayalet ağın denizden çıkarıldığı açıklandı.

Deniz yaşamına destek

Ardından Gündoğan sahilinde gerçekleştirilen programda 25 bin yavru levrek denize bırakıldı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte yavru balıklar denizle buluşturuldu.

Son 10 yılda 154 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla kıyılarında uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların sonuç verdiğini belirterek, "Denizlerimizi tehdit eden hayalet ağları ve atıkları temizlemeye devam ediyoruz. Son 10 yılda 218 farklı noktada çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekare deniz alanı tarandı. Bu çalışmalar sonucunda 154 bin metrekare hayalet ağ ile 151 ton tonoz denizden çıkarıldı. Bugün de Gündoğan'da 2 bin metrekare hayalet ağı denizden temizledik. Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte 25 bin yavru levreği denizle buluşturduk" dedi.

Bodrum açıklarında gerçekleştirilen çalışma sırasında yunusların da teknelere eşlik ettiğini belirten Akbıyık, çevrenin korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurguladı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bodrum'da Hayalet Ağ Temizliği - Son Dakika

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