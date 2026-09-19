Bolu Borazanlar\'da çocuk parkı çöplüğe döndü, vatandaşlardan sert tepki geldi

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi Pırlanta Sokak üzerinde bulunan çocuk parkının duyarsız kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrilmesi, parkı kullanmak isteyen vatandaşları çileden çıkardı.

Parka çocuğunu getiren bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde; yeşil alanların, yürüyüş yollarının, tahterevalli ve kaydırak gibi çocuk oyun gruplarının etrafına saçılmış plastik şişeler, bardaklar ve ambalaj atıkları atıldığı görüldü. Park içerisindeki çöp kutularının atıklarla ağzına kadar dolup taştığı, etrafına ise çöp poşetlerinin bırakıldığı görülüyor. Özellikle ahşap çardakların bulunduğu alandaki masaların üzeri ve altının, yoğun miktarda tüketilmiş çekirdek kabuğu, boş içecek kutuları ve çekirdek paketleriyle dolu olması kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Karşılaştığı manzara karşısında isyan eden vatandaş kirliliğe neden olan kişilere sert söylemlerde bulundu. Sadece temizlemenin yeterli olmadığını ve bu durumun sürekli tekrarlandığını belirten vatandaş, çocukların oyun alanlarına karşı gösterilen bu büyük duyarsızlığın bir an önce son bulmasını istedi.