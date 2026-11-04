Bolu\'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Bolu'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Meteoroloji uyarısının ardından kent genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altına sığındı.
Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: İHA
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