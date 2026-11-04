Bolu\'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.