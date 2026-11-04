Bolu'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bolu\'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bolu\'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu
Haber Videosu

Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Meteoroloji uyarısının ardından kent genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altına sığındı.

Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA
GüncelÇevreYaşamBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
COP31 nedeniyle Antalya’da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
20:21
Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
19:17
Kameralardan kaçamamıştı Lucas Torreira’dan ilginç Jakobs paylaşımı
Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı
19:03
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 20:31:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu'da etkisini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android