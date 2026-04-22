Bolu\'da Sabah Yağmuru Etkili Oldu

Bolu'da sabahın erken saatlerinde yağmur etkili oldu.

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur ve düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BOLU