Bolu Belediyesi'nden hafta sonu mesaisi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'nden hafta sonu mesaisi

Bolu Belediyesi\'nden hafta sonu mesaisi
29.06.2026 11:01  Güncelleme: 11:03
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Bolu Belediyesi ekipleri, kent genelinde kaldırım, yol, asfalt ve yeni park yapım çalışmalarına hafta sonu da tam kadro devam etti. Kürkçüler Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

Bolu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlatılan üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hafta sonunda da tam kadro devam etti.

2026 yaz sezonuyla birlikte il genelindeki yatırımlarına hız veren Bolu Belediyesi, sokak yenileme ve yeni park yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Sümer Mahallesi Akasya Sokak, Beşkavaklar Mahallesi Çamlıbel Sokak ve Kürkçüler Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde kaldırım düzenlemesi, yol ve asfalt uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Kürkçüler Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleriyle tesviye işlemlerinin yapıldığı yeni parkın yanı sıra, mahalledeki mevcut parkın da baştan sona yenilenerek modern görünüme kavuşturulacağı bildirildi. Bölge sakinlerine nefes aldıracak yeni ve yenilenen sosyal alanların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Kürkçüler, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bolu Belediyesi'nden hafta sonu mesaisi - Son Dakika

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