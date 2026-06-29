Bolu Belediyesi\'nden hafta sonu mesaisi

Bolu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde başlatılan üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hafta sonunda da tam kadro devam etti.

2026 yaz sezonuyla birlikte il genelindeki yatırımlarına hız veren Bolu Belediyesi, sokak yenileme ve yeni park yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Sümer Mahallesi Akasya Sokak, Beşkavaklar Mahallesi Çamlıbel Sokak ve Kürkçüler Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde kaldırım düzenlemesi, yol ve asfalt uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Kürkçüler Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleriyle tesviye işlemlerinin yapıldığı yeni parkın yanı sıra, mahalledeki mevcut parkın da baştan sona yenilenerek modern görünüme kavuşturulacağı bildirildi. Bölge sakinlerine nefes aldıracak yeni ve yenilenen sosyal alanların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - BOLU