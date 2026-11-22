Bolu Mudurnu'da 1200 rakımlı Sarpıncık Dağları'nda sis denizi görüntüsü oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı 1200 rakımlı Sarpıncık Köyü Dağları'nda gökyüzünü kaplayan sis tabakaları, beyaz bir denizi andıran manzara oluşturdu. Sis arasından görünen ormanlık alanlar, oluşan görüntüye ayrı bir güzellik kattı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Sarpıncık Köyü Dağları'nda oluşan sis denizi manzarası güzel görüntüler oluşturdu.
Mudurnu ilçesine bağlı, bin 200 rakımlı Sarpıncık Köyü Dağları'nda gökyüzünü kaplayan sis tabakaları, güzel görüntüler oluşturdu. Dağların üzerinde biriken yoğun sis, beyaz bir denizi andırırken sis arasından görünen ormanlık alanlar da manzaraya ayrı bir güzellik kattı.
Kaynak: İHA
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