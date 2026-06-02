Bozdoğan\'da sivrisinekle mücadele başladı

Aydın genelinde Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesinin ortak kararıyla başlatılan haşere ve sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında Bozdoğan Belediyesi ekipleri de sahaya indi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları akşam saatlerinde başladı.

Bozdoğan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde yoğun ilaçlama uygulaması gerçekleştirildi. Özellikle sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı yürütülen mücadelede ekiplerin belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Belediye yetkilileri açıklamasında, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belirli periyot ve program dahilinde ilaçlama çalışmalarımızı ilçe genelinde sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN