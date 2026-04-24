Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesinde çocuklarla fidan dikimi yapıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde bulunan ve can ile mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen yaklaşık 70 yıllık çam ağaçları kontrollü şekilde kaldırılarak alan yeniden ağaçlandırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda ilçe merkezinde yaşanan şiddetli fırtınalarda bazı ağaçların devrildiği, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, bahçedeki çürüyen ve tehlike arz eden ağaçlar için teknik inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda tepe gelişimi bozuk, içten çürümüş ve risk taşıdığı tespit edilen yaklaşık 20 çam ağacı kesildi.

Kesim çalışmalarının ardından Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Programa Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyet Savcısı Husamettin Görünmez, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Fatih İlkokulu ile Merkez İlkokulu öğrencileri kendi elleriyle fidanları toprakla buluşturdu. Her çocuğun diktiği ağaca kendi ismini verdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Orman İşletme Şefi Veysel Aydın yaptığı açıklamada, kaldırılan çam ağaçlarının yapısal olarak risk taşıdığını belirterek, "Yerlerine çınar, akasya ve ıhlamur ağaçları diktik. Ayrıca süs bitkileriyle peyzaj düzenlemeleri de yapıldı" dedi.

Kaymakam Yunus Emre Polat ise yaptığı açıklamada, risk oluşturan ağaçların teknik raporlar doğrultusunda kaldırıldığını belirterek, "Bu zorunlu değişimi anlamlı bir dönüşüme çevirmek istedik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklarımızla birlikte fidan dikerek taçlandırdık. Eski risklerin yerini çocuklarımızla birlikte büyüyecek yeni umutlar aldı" ifadelerini kullandı. - AYDIN