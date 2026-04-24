Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesinde çocuklarla fidan dikimi yapıldı - Son Dakika
Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesinde çocuklarla fidan dikimi yapıldı

Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesinde çocuklarla fidan dikimi yapıldı
24.04.2026 13:27  Güncelleme: 13:28
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde bulunan ve can ile mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen yaklaşık 70 yıllık çam ağaçları kontrollü şekilde kaldırılarak alan yeniden ağaçlandırıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde bulunan ve can ile mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen yaklaşık 70 yıllık çam ağaçları kontrollü şekilde kaldırılarak alan yeniden ağaçlandırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda ilçe merkezinde yaşanan şiddetli fırtınalarda bazı ağaçların devrildiği, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, bahçedeki çürüyen ve tehlike arz eden ağaçlar için teknik inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda tepe gelişimi bozuk, içten çürümüş ve risk taşıdığı tespit edilen yaklaşık 20 çam ağacı kesildi.

Kesim çalışmalarının ardından Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Programa Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyet Savcısı Husamettin Görünmez, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Fatih İlkokulu ile Merkez İlkokulu öğrencileri kendi elleriyle fidanları toprakla buluşturdu. Her çocuğun diktiği ağaca kendi ismini verdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Orman İşletme Şefi Veysel Aydın yaptığı açıklamada, kaldırılan çam ağaçlarının yapısal olarak risk taşıdığını belirterek, "Yerlerine çınar, akasya ve ıhlamur ağaçları diktik. Ayrıca süs bitkileriyle peyzaj düzenlemeleri de yapıldı" dedi.

Kaymakam Yunus Emre Polat ise yaptığı açıklamada, risk oluşturan ağaçların teknik raporlar doğrultusunda kaldırıldığını belirterek, "Bu zorunlu değişimi anlamlı bir dönüşüme çevirmek istedik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklarımızla birlikte fidan dikerek taçlandırdık. Eski risklerin yerini çocuklarımızla birlikte büyüyecek yeni umutlar aldı" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesinde çocuklarla fidan dikimi yapıldı - Son Dakika

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu İki ülkeye sert çıktı Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar’dan sert çıkış Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
2. Lig’de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti 2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti
Fenerbahçe, Osimhen’i şikayet ediyor Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:53
Şanlıurfa’da festival krizi Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
SON DAKİKA: Bozdoğan Hükümet Konağı Bahçesinde çocuklarla fidan dikimi yapıldı - Son Dakika
