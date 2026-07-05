Buğdaylı Köyü Yağışlarla Canlandı

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Buğdaylı köyü, etkili olan yağışların ardından yemyeşil görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında bir vadinin içine kurulu olan köy, deresi, bahçeleri ve bereketli tarlalarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Ayrancı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünden geçen Buğdaylı Deresi, hem köyün su kaynağı oluyor hem de köy yakınlarındaki Ayrancı Barajı'nı besliyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü yörede, bu yıl etkili olan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

"Bu köyde su sorunu yok"

Köyde çiftçilik yapan 75 yaşındaki İbrahim Büyükelhan, bu yılın bereketli geçtiğini belirterek, "Burası Ayrancı'nın Buğdaylı köyü. Karaman'a bağlı çok güzel, yemyeşil ve bahçelik bir köydür. Ayrancı Barajı'nı dolduran su bizim buradan geçiyor. Su köyün ortasından geçer. Köy iki yakalıdır, iki yanında da kanal vardır. Bu köyde su sorunu yok. Buranın çok güzel suyu vardır" dedi.

"Geçen sene Ayrancı Barajı kurudu, bizim köyün suyu da azaldı"

Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlatan Büyükelhan, "Geçen sene Ayrancı Barajı kurudu, bizim köyün suyu da azaldı. Ağaçlarımız kurumadı ama kuruma noktasına geldi. Şu anda ise her yer yemyeşil. İnşallah bundan sonra kurumaz. Bu yıl iyi, su da çok. Baraj dolu, çay dolu dolu akıyor" diye konuştu.

Köyde tarım ve bahçeciliğin yaygın olduğunu ifade eden Büyükelhan, "Buğday, arpa, domates, salatalık, biber, patlıcan; aklınıza ne gelirse burada yetişir. Yağışlardan dolayı köylü çok mutlu. Bu yıl çok bereketli, çok güzel ekinlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Buğdaylı köyünün doğal güzelliğine de dikkat çeken Büyükelhan, "Yukarıdan baktığınız zaman köy yemyeşil görünür. Derenin içi masmavi akar. Herkesi köyümüzü görmeye davet ediyoruz. Hemen gelin, ziyaret edin. Suyumuz yukarıdan Toroslar'dan geliyor. Kaynak, taşın, kumun içinden çıkar. İnsan görünce hayran kalıyor" şeklinde konuştu.

Yağışlarla birlikte yeniden canlanan Buğdaylı köyü, bu yıl hem doğasıyla hem de bereketli tarlalarıyla Ayrancı'nın dikkat çeken köyleri arasında yer alıyor. - KARAMAN