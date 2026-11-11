Bursa’da 200 bin fidanlık seferberliğin ilk adımı atıldı - Son Dakika
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Bursa’da 200 bin fidanlık seferberliğin ilk adımı atıldı

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Bursa’da 200 bin fidanlık seferberliğin ilk adımı atıldı
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Bursa’nın fethinin 700. yılı anısına başlatılan "700. Yılda Yeniden Yeşil Bursa Platformu" kapsamında 3 yılda 200 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına başlatılan "700. Yılda Yeniden Yeşil Bursa Platformu" kapsamında 3 yılda 200 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Projenin ilk fidan dikim etkinliği, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mudanya'nın Çekrice Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Bursa'nın tarihi ve yeşil kimliğini gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulan "700. Yılda Yeniden Yeşil Bursa Platformu"nun ilk saha uygulaması Mudanya'da yapıldı. Çekrice Mahallesi'nde saat 11.00'de düzenlenen fidan dikim etkinliğine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Merkez Komutanı Hv. P. Alb. Özkan Yenigün, Eğitim Merkezi Komutanı ve Garnizon Komutanı Tank. Alb. Refai Eciroğulları, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Üsteğmen Veli Türk katıldı. Bursa siyasi protokolünden temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar da programda yer aldı.

Vali Ayyıldız: "Her fidan geleceğimize nefes olacak"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların orman varlığının korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her yıl 11 Kasım'da gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenlendiğini belirten Ayyıldız, "Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olması gerekiyor. Orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi ve doğal yaşamın canlandırılması önemli. Bugün burada dikeceğimiz her bir fidan, yanan alanların yeniden hayat bulmasına, doğamızın zenginleşmesine ve geleceğimize nefes olmasına katkı sağlayacaktır. Dikeceğimiz fidanlar, Yeşil Vatan seferberliğinin birer nefesi, çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olacaktır" dedi.

Ayyıldız, organizasyonda emeği bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilere, öğretmenlere ve gönüllülere teşekkür etti.

Bursa'da 16 ilçede 48 bin 570 fidan toprakla buluştu

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bursa genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'nün, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde büyük bir seferberliğe dönüştüğünü belirten Şahan, bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla kutlanan etkinliklerde ülke genelinde 2 milyon 600 bin fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Bursa'da 16 ilçede, 28 farklı noktada, toplam 42,2 hektar alanda 48 bin 570 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Şahan, etkinliğin gerçekleştirildiği Çekrice Mahallesi'ndeki alanın da 19 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gördüğünü kaydetti. Yangına ekiplerin 12 dakika içerisinde müdahale ettiğini belirten Şahan, yangından etkilenen alanın yeniden yeşillendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ağaçların sınırları aşan ve bütün insanların ortak yaşamına katkı sunan evrensel değerler olduğunu vurgulayan Şahan, yeşeren her fidanın geleceğe duyulan umudun, yaşama bağlılığın ve barışın sembolü olduğunu dile getirdi. Şahan, ağaçlandırma seferberliğine verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanlığına ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a teşekkür etti.

3 yılda 200 bin fidan hedefleniyor

Bursa'nın fethinin 700. yılına özel olarak başlatılan proje kapsamında üç yıl içerisinde 200 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Mudanya Çekrice Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk dikim etkinliğiyle projenin saha uygulaması da başlamış oldu.

Kaynak: İHA
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