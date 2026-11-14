Bursa\'da BUDO ve İDO 14 Kasım 2026\'da 9 seferi hava muhalefetiyle iptal etti

Bursa'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO, hava muhalefeti nedeniyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

İDO ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattında saat 08.30'da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen BUDO seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun iptal edilen seferi:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.