Bursa'da BUDO ve İDO 14 Kasım 2026'da 9 seferi hava muhalefetiyle iptal etti - Son Dakika
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Bursa'da BUDO ve İDO 14 Kasım 2026'da 9 seferi hava muhalefetiyle iptal etti

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Bursa\'da BUDO ve İDO 14 Kasım 2026\'da 9 seferi hava muhalefetiyle iptal etti
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Olumsuz hava koşulları, Bursa'dan 14 Kasım 2026'da planlanan 9 deniz otobüsü seferini iptal ettirdi. BUDO Mudanya-Kabataş ve Armutlu hatlarında 8 seferi iptal ederken İDO'nun 08.30 seferi gerçekleşmeyecek; yolcuların resmi internet sitelerinden bilgi alması istendi.

Bursa'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO, hava muhalefeti nedeniyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

İDO ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattında saat 08.30'da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen BUDO seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun iptal edilen seferi:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Hava DurumuİstanbulArmutluMudanyaGüncelUlaşımBursaYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da BUDO ve İDO 14 Kasım 2026'da 9 seferi hava muhalefetiyle iptal etti - Son Dakika
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