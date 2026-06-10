Bursa Büyükşehir\'den geleceğe nefes

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında düzenlediği fidan dikim etkinliğiyle doğaya ve geleceğe yatırım yaptı. Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 200 fidan toprakla buluşturularak daha yeşil bir Bursa için önemli bir adım atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım Peyzaj AŞ iş birliğiyle düzenlenen fidan dikimi etkinliği, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Fidan Dikim Alanı'nda gerçekleştirildi. Hamitler Yuvam Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çocuklar ve farklı yaş gruplarından öğrencilerin de katıldığı programla, çevre bilincinin artırılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekildi.

"Dikilen her fidan geleceğe bırakılan birer miras"

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk, çevreyi korumanın ve yeşil alanları artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Dikilen her fidanın, geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan birisi olduğunu ifade eden Başkan Vekili Öztürk, "Çocuklarımızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevrede büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevre Haftası vesilesiyle doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Gelecek nesiller için yeşil Bursa hedefi doğrultusunda hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut da çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini ifade ederek, dikilen her fidanın yarınlara bırakılan değerli bir emanet olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanların şehrin yeşil varlığına katkı sunması ve karbon yutak alanlarının artırılmasına destek olması amaçlanıyor. - BURSA