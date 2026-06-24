Kasten orman yakanı 10 yıl, dikkatsizce yakanı 7 yıl hapis cezası bekliyor - Son Dakika
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Kasten orman yakanı 10 yıl, dikkatsizce yakanı 7 yıl hapis cezası bekliyor

Kasten orman yakanı 10 yıl, dikkatsizce yakanı 7 yıl hapis cezası bekliyor
24.06.2026 09:39  Güncelleme: 09:40
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı STK ve gönüllülere uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde yangın söndürme teknikleri, yasal yasaklar ve ağır cezalar hatırlatıldı; dikkatsizlikte 7 yıl, kasten yakmada 10 yıl hapis cezası uyarısı yapıldı. Eğitim su savaşıyla sona erdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllülere yönelik uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi. Kuralların ve ağır cezai yaptırımların da hatırlatıldığı eğitimin sonunda neşeli anlar yaşandı. Dikkatsizce orman yangınına sebep olanları 7 yıla kadar hapis cezasının beklediği ifade edilirken, kasten orman yakanlar hakkında 10 yıl hapis ve ağır para cezaları talep ediliyor.

Yaz dönemine girilmesiyle birlikte orman yangınları riskine karşı önlemler ve hazırlıklar en üst seviyeye çıkarılıyor. Bu kapsamda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde, yaşanabilecek orman yangınlarına karşı toplumsal bilinci artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir orman yangını eğitimi düzenlendi.

Eğitime sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımı damga vurdu. AFED Arama Kurtarma İl Başkanlığı Timi, Yıldırım Belediyesi Ekibi ve DAĞDER (Bursa Dağ Yöresi Köyleri Kalkındırma Hizmet Vakfı) üyeleri, orman işçileriyle birlikte omuz omuza eğitim aldı.

Hayati orman kuralları ve ağır cezalar hatırlatıldı

Eğitimde sadece müdahale teknikleri değil, yangınları önleyecek yasal kurallar ve uymayanları bekleyen ağır cezalar da masaya yatırıldı. Uzmanlar tarafından belirlenen tescilli mesire alanları dışında ormanlık alanlarda hiçbir surette ateş yakılamayacağı, mangal yakılmasının kesinlikle yasak olduğu, ormana bitişik alanlarda anız, bağ-bahçe artığı ve çöp yakılmasının yasak olduğu, valiliklerce ilan edilen tarihler arasında yetkisiz kişilerin ormanlık alanlara girmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Cezalar cep yakıyor, hapis istemiyle yargılanıyorlar

Yetkililer, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca cezaların son derece ağırlaştırıldığını belirtti. Buna göre: dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve ağır adli para cezası ile yargılanıyor. Kasten orman yakanlar ise en az 10 yıl hapis ve yüklü miktarda adli para cezalarına çarptırılıyor. Terör amaçlı yakılan ormanlarda ise ceza müebbet hapse kadar uzanıyor. Ayrıca yakılan alanların ağaçlandırma masrafları da yakan kişiden alınıyor.

"Yangın şube müdürü ve yangın ekip şefinden" uygulamalı eğitim

Teorik bilgilendirmenin ardından sahaya inildi. Bursa Orman Bölge Müdürü ve ekip şefinin de bizzat dahil olduğu uygulamalı eğitimde, gönüllülere ilk olarak bir meydana gelebilecek bir yangın anında hayati önem taşıyan haberleşme cihazları ve telsizlerin kullanımı detaylıca anlatıldı.

Ardından yangın söndürmenin en etkili gücü olan arasözlerin kullanımı gösterildi. Gönüllüler, ekip şeflerinin gözetiminde hortum tutarak tazyikli su sıktı ve zorlu şartlarda nasıl müdahale edileceğini yaşayarak deneyimledi.

Eğitim su savaşı ile sona erdi

Ciddi ve yoğun geçen eğitim programının finali ise renkli görüntülere sahne oldu. Zorlu tatbikatı başarıyla tamamlayan gönüllüler ve orman personeli, eğitimin sonunda arasözlerden sıkılan sularla eğlenceli bir su savaşı yaptı. Günün tüm yorgunluğunu su savaşıyla atan katılımcılar, eğlenceli anların ardından hep birlikte tek bir ortak dilekte bulundu: "Dileriz ki bu araçları ve hortumları gerçek bir yangında kullanmak zorunda kalmayız. Bu yıl orman yangınlarının hiç yaşanmamasını temenni ediyoruz." Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, katılım sağlayan ekiplere teşekkür ederek, yeşil vatanı korumak için gönüllü ordusunun her an teyakkuzda olduğunu belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Sivil Toplum, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kasten orman yakanı 10 yıl, dikkatsizce yakanı 7 yıl hapis cezası bekliyor - Son Dakika

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