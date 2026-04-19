Mustafakemalpaşa'nın üstyapısı yenileniyor

19.04.2026 13:22  Güncelleme: 13:23
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa'da yürüttüğü ulaşım yatırımları kapsamında Bursa Caddesi'nde üstyapı imalatlarını tamamladı. Eski Bursa Caddesi'nde de asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde de ulaşımdaki konforu artırmaya yönelik üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa'daki Bursa Caddesi'nde altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından üstyapı imalatları da tamamlandı. Yaklaşık bin metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki cadde; bordür, tretuvar ve asfalt kaplama çalışmalarıyla yenilendi. Bu kapsamda 2 bin metre bordür ve 4 bin metrekare tretuvar imalatı gerçekleştirildi.

İlçenin önemli ulaşım akslarından biri olan Eski Bursa Caddesi'nde asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki cadde üzerinde yürütülen çalışmalarla yol bozulmaları ve su birikmesi sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem Bursa Caddesi hem de Eski Bursa Caddesi daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

13:16
Telekomünikasyon devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
