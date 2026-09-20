Bursa Karacabey'de 30 yıldır bitmeyen inşaat, kaymalarla mahallelinin endişesi oldu - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de 30 yıldır bitmeyen inşaat, kaymalarla mahallelinin endişesi oldu

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Bursa Karacabey\'de 30 yıldır bitmeyen inşaat, kaymalarla mahallelinin endişesi oldu
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Bursa Karacabey'de 30 yıldır tamamlanmayan bina, bakımsızlığı ve bazı bölümlerindeki kaymalarla mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Sakinler, yapının incelenip herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan önce önlem alınmasını istiyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaklaşık 30 yıldır inşaat halinde bekleyen ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken bina, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Binanın bazı bölümlerinde kaymaların meydana geldiği görüldü.

Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi 84. Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 30 yıldır tamamlanmadan bekleyen bina, çevrede yaşayan vatandaşların şikayetlerine konu oldu. Yıllardır atıl durumda bulunan yapının bakımsızlığı ve çevresindeki görüntü, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Uzun süredir inşaat halinde bekleyen binanın çeşitli bölümlerinde zaman içerisinde yıpranmalar meydana gelirken, bazı noktalarda yapıda kaymalar olduğu görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, binanın uzun yıllardır bu halde bulunmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek yapıyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, yaklaşık 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen binanın mevcut durumunun değerlendirilmesini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA
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