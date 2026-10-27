Bursa Orhangazi'de 28 Ekim'de 09.00-18.00 arası su kesintisi yapılacak

Bursa'nın Orhangazi ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Orhangazi ilçesinde yapılacak su kesintisine ilişkin açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Çalılık ve Gölpark Villaları mevkiinde 28 Ekim 2026 (Çarşamba) tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi.