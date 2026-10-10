Bursa Yıldırım\'da asfalt çalışması nedeniyle yollar gece araç trafiğine kapatılacak

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine trafik düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi: "Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ekiplerince asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda Setbaşı Meydanı, İpekçilik Caddesi, Namazgah Caddesi ve 1. Yeşil Caddesi, 10 Ekim Cumartesi gecesini 11 Ekim Pazar gününe bağlayan (bu gece) 00.00-07.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur."