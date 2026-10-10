Bursa Yıldırım\'da asfalt çalışması nedeniyle yollar gece araç trafiğine kapatılacak

Bursa Yıldırım'da asfalt çalışması nedeniyle yollar gece araç trafiğine kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'da Namazgah Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Setbaşı Meydanı, İpekçilik, Namazgah ve 1. Yeşil Caddesi, 10 Ekim Cumartesi'yi 11 Ekim Pazar'a bağlayan gece 00.00-07.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine trafik düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi: "Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ekiplerince asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda Setbaşı Meydanı, İpekçilik Caddesi, Namazgah Caddesi ve 1. Yeşil Caddesi, 10 Ekim Cumartesi gecesini 11 Ekim Pazar gününe bağlayan (bu gece) 00.00-07.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur."
Kaynak: İHA
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