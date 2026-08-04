BUSKİ’de yeni atamalar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde 17 ilçede 1,5 milyonu aşkın aboneyi yakından ilgilendiren birime, Abone İşleri Daire Başkanlığı'na yeni bir isim atandı.

Abone İşleri Daire Başkanı Ercan Hafız görevden alındı, yerine Tahakkuk Şube Müdürü Necip Ay getirildi. Ay'dan boşalan Tahakkuk Şube Müdürlüğü'ne kurum mühendislerinden Kadir Bay verildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü'ndeki Sayaç Şube Müdürü Oğuzcan Kurum da görevden alındı. Bu birime ise Ali Turhan atandı. Kentin su ve atık su şebekesini işleten BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde bürokratik değişimlerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.