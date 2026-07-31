Büyükşehir itfaiyesi Antalya’nın dört bir yanında görev başında - Son Dakika
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Büyükşehir itfaiyesi Antalya’nın dört bir yanında görev başında

Büyükşehir itfaiyesi Antalya’nın dört bir yanında görev başında
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son günlerde art arda meydana gelen orman yangınlarında yoğun mesai harcıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son günlerde art arda meydana gelen orman yangınlarında yoğun mesai harcıyor. Kaş, Kumluca, Alanya'da meydana gelen orman yangınına destek veren Büyükşehir İtfaiyesi, aynı gün içerisinde Serik ve Akseki ilçelerinde çıkan orman yangınlarına da hızla müdahale etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş, Kumluca ve Alanya'da çıkan orman yangınlarının yanı sıra dün akşam saatlerinde Serik ve Akseki ilçelerinde çıkan ot yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin seralara ulaşmaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına destek verdi. Büyükşehir ekipleri, kontrol altına alınan yangın bölgelerinde de soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, kontrol amacıyla bölgede teyakkuz halinde bekliyor.

Başkan vekili Özdemir hemen yangın bölgelerine gitti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'de kentin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında hemen yangın bölgelerine giderek, ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Vekili Özdemir, orman yangınlarının söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangınların kontrol altına alınıncaya kadar süreci takip eden Büşra Özdemir, büyük bir özveriyle mücadele eden orman ve itfaiye teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Vatandaşlar dikkatli ve duyarlı olmalı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangınlarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Kentin farklı noktalarında meydana gelen yangınlara en kısa sürede ulaşan ekipler, Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara da özellikle sıcak havalarda ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Büyükşehir itfaiyesi Antalya’nın dört bir yanında görev başında - Son Dakika

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