Başkent’te vatandaşlar çöp konteynerlerin yanına bırakılan eşyaların toplanmamasına tepki gösterdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşlar şikayet etmesine rağmen çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış eski yatak ve sandalyelerin belediye tarafından toplanmamasına tepki gösterdi.

İddialara göre, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Perçem ve Sokollu Mehmet Paşa caddelerinde bulunan çöp konteynerlerine bırakılan eski yatak ve sandalyelerin, yapılan şikayetlere rağmen Çankaya Belediye'si tarafından toplanmadığı iddia edildi. Yapılan şikayetlere olumlu geri dönüş alamayan vatandaşlar, durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Konuya ilişkin birçok ihbarın olduğunu dile getiren bir vatandaş, "Birçok ihbarlar var. Normal insanlar arıyorlar. Burada mahalle arasında konuştuk. En son aradığımızda dedik ki; 'Bu atık maddelerin alınması lazım' diye. 10-15 gündür burada malzemeler duruyor. Görüyoruz, çöpleri alıyorlar, bu atık maddeler kalıyor. Kaldırımları işgal ediyor. Kediler havada uçuşuyor burada. Biz şikayetimizi, mağduriyetimizi sunmak durumunda kaldık. Başka da elimizden başka bir şey gelmiyor" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Çankaya Belediyesi'ne 20-25 gün önce verdiğimiz ihbara rağmen hala bir gelip de buradaki çöplerimiz alınmadı. Biz bu durumdan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.