Başkent’te vatandaşlar çöp konteynerlerin yanına bırakılan eşyaların toplanmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkent’te vatandaşlar çöp konteynerlerin yanına bırakılan eşyaların toplanmamasına tepki gösterdi

Başkent’te vatandaşlar çöp konteynerlerin yanına bırakılan eşyaların toplanmamasına tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşlar, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan eski yatak ve sandalyelerin şikayetlere rağmen belediye tarafından toplanmadığını belirterek tepki gösterdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşlar şikayet etmesine rağmen çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış eski yatak ve sandalyelerin belediye tarafından toplanmamasına tepki gösterdi.

İddialara göre, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Perçem ve Sokollu Mehmet Paşa caddelerinde bulunan çöp konteynerlerine bırakılan eski yatak ve sandalyelerin, yapılan şikayetlere rağmen Çankaya Belediye'si tarafından toplanmadığı iddia edildi. Yapılan şikayetlere olumlu geri dönüş alamayan vatandaşlar, durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Konuya ilişkin birçok ihbarın olduğunu dile getiren bir vatandaş, "Birçok ihbarlar var. Normal insanlar arıyorlar. Burada mahalle arasında konuştuk. En son aradığımızda dedik ki; 'Bu atık maddelerin alınması lazım' diye. 10-15 gündür burada malzemeler duruyor. Görüyoruz, çöpleri alıyorlar, bu atık maddeler kalıyor. Kaldırımları işgal ediyor. Kediler havada uçuşuyor burada. Biz şikayetimizi, mağduriyetimizi sunmak durumunda kaldık. Başka da elimizden başka bir şey gelmiyor" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Çankaya Belediyesi'ne 20-25 gün önce verdiğimiz ihbara rağmen hala bir gelip de buradaki çöplerimiz alınmadı. Biz bu durumdan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çankaya, Ankara, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkent’te vatandaşlar çöp konteynerlerin yanına bırakılan eşyaların toplanmamasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 19:01:54. #7.13#
SON DAKİKA: Başkent’te vatandaşlar çöp konteynerlerin yanına bırakılan eşyaların toplanmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.