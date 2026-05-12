Çankırı'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınına Neden Oldu
12.05.2026 21:52
Çankırı'da metrekareye 41 kg yağış düştü, 583 su baskını ihbarı yapıldı, 331 personel müdahale etti.

Çankırı'da su baskınlarına sebep olan sağanak yağışla ilgili yapılan açıklamada, metrekareye 41 kilogram yağış düştüğü ve kent genelinde toplam 583 su baskını ihbarı yapıldığı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle ev, iş yeri ve yollarda su baskınları yaşandı. Yağışın ardından harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaşanan su baskınlarına 331 personel, 57 iş makinesi, 30 motopomp ve 6 dalgıç pompayla müdahale edildiği ifade edildi. Ekiplerin gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80'ine müdahale ettiği belirtildi. Metrekareye 41 kilogram olarak ölçüldüğü ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin ise 75 ayrı su baskını olayına müdahale ettiği kaydedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

