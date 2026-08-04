Caretta Caretta Kurtarıldı
Hatay'da asfalt yola çıkan caretta caretta, vatandaşlar tarafından denize geri taşındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilden ayrılarak asfalt yola çıkan caretta caretta, duyarlı bir vatandaşın kucağına alarak yeniden denize taşımasıyla güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Meydan Sahili'nde, kumsaldan çıkarak asfalt yola yönelen caretta carettayı fark eden vatandaşlar, kaplumbağanın araçlar nedeniyle zarar görmemesi için harekete geçti. Vatandaşlar kucaklarına alıp dikkatli şekilde taşıdıkları caretta carettayı yeniden sahile ulaştırarak denize bıraktı.
O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, caretta carettanın güvenli şekilde denize dönmesi takdir topladı.
Son Dakika › Çevre › Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?