Başkan Sürücü: "Kumsalları ortak kullanacağız"

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kumsalların sadece insanlara ait olmadığını, Caretta Caretta'ların da yumurtlamak için kumsalları kullandığını ifade etti.

Önceki gece Kuşadası'nda kumsala çıkan bir Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası), ilk yuva yapmaya çalıştığı alanın taşlık olması nedeniyle başka bir noktaya yöneldi. İkinci denemesinde de uygun zemini bulamayınca üçüncü kez yuva kazmaya başladı ve bu kez başarılı oldu. Yaklaşık bir saat süren yumurtlama sürecinin ardından yuvasını özenle kapatarak yaşam alanı olan denize geri döndü. Gelen ihbar üzerine Caretta caretta'nın yuva yaptığı alan kontrol altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği, Kuşadası Belediyesi ekipleri ve EKODOSD iş birliğiyle yuva, koruma kafesiyle güvence altına alındı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'ndan başlayıp Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na kadar uzanan yaklaşık 20 km'lik kumsallar, binlerce konutta konaklayan on binlerce tatilci tarafından kullanılmaktadır.

Kuşadası'nda 2012 yılında eski Mersin Otel önünde bir Caretta caretta'nın yuva yapmasının ardından, her yıl artarak devam eden yuvalamalar, kıyılarımızın bu nadir deniz canlıları için önemli bir üreme alanı olduğunu göstermektedir. Denizden gelerek kumsalda yuvasını kazan ve yumurtalarını bırakan Caretta caretta'lar bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Bu kumsallar yalnızca bize ait değil. Yaklaşık 120 milyon yıldır yeryüzünde varlığını sürdüren bu kadim canlılar, bizlerden çok önce bu kıyıları kullanıyordu. Bugün onları misafir değil, bu doğal yaşamın gerçek sahiplerinden biri olarak görmeli; nesillerini sürdürebilmeleri için kumsalları koruyarak kullanmalıyız. Kumsallarda vakit geçirirken çevremizi temiz tutmalı, gördüğümüz atıkları toplayarak çöp konteynerlerine atmalı ve doğal yaşamı olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalıyız. Kumsalları paylaşalım, yaşamı koruyalım. Çünkü bu kıyılar yalnızca insanların değil, milyonlarca yıldır burada yaşamını sürdüren Caretta caretta'ların da evidir" dedi. - AYDIN