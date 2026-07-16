Başkan Sürücü: "Kumsalları ortak kullanacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Sürücü: "Kumsalları ortak kullanacağız"

Başkan Sürücü: "Kumsalları ortak kullanacağız"
16.07.2026 09:28  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda kumsala çıkan Caretta caretta, taşlık alan nedeniyle üçüncü denemesinde yuva yapabildi. EKODOSD, kumsalların sadece insanlara ait olmadığını vurguladı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kumsalların sadece insanlara ait olmadığını, Caretta Caretta'ların da yumurtlamak için kumsalları kullandığını ifade etti.

Önceki gece Kuşadası'nda kumsala çıkan bir Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası), ilk yuva yapmaya çalıştığı alanın taşlık olması nedeniyle başka bir noktaya yöneldi. İkinci denemesinde de uygun zemini bulamayınca üçüncü kez yuva kazmaya başladı ve bu kez başarılı oldu. Yaklaşık bir saat süren yumurtlama sürecinin ardından yuvasını özenle kapatarak yaşam alanı olan denize geri döndü. Gelen ihbar üzerine Caretta caretta'nın yuva yaptığı alan kontrol altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği, Kuşadası Belediyesi ekipleri ve EKODOSD iş birliğiyle yuva, koruma kafesiyle güvence altına alındı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'ndan başlayıp Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na kadar uzanan yaklaşık 20 km'lik kumsallar, binlerce konutta konaklayan on binlerce tatilci tarafından kullanılmaktadır.

Kuşadası'nda 2012 yılında eski Mersin Otel önünde bir Caretta caretta'nın yuva yapmasının ardından, her yıl artarak devam eden yuvalamalar, kıyılarımızın bu nadir deniz canlıları için önemli bir üreme alanı olduğunu göstermektedir. Denizden gelerek kumsalda yuvasını kazan ve yumurtalarını bırakan Caretta caretta'lar bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Bu kumsallar yalnızca bize ait değil. Yaklaşık 120 milyon yıldır yeryüzünde varlığını sürdüren bu kadim canlılar, bizlerden çok önce bu kıyıları kullanıyordu. Bugün onları misafir değil, bu doğal yaşamın gerçek sahiplerinden biri olarak görmeli; nesillerini sürdürebilmeleri için kumsalları koruyarak kullanmalıyız. Kumsallarda vakit geçirirken çevremizi temiz tutmalı, gördüğümüz atıkları toplayarak çöp konteynerlerine atmalı ve doğal yaşamı olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalıyız. Kumsalları paylaşalım, yaşamı koruyalım. Çünkü bu kıyılar yalnızca insanların değil, milyonlarca yıldır burada yaşamını sürdüren Caretta caretta'ların da evidir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kültür Sanat, Kuşadası, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Sürücü: 'Kumsalları ortak kullanacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

10:32
Adalet Bakanı Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir
10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki hakkında “15 Temmuz“ paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki hakkında "15 Temmuz" paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga operasyon Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 10:53:58. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Sürücü: "Kumsalları ortak kullanacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.