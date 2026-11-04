Çerkezköy\'de sağanak ulaşımı aksattı, Gültepe İlkokulu çevresi çamurla kaplandı

Çerkezköy'de sağanak ulaşımı aksattı, Gültepe İlkokulu çevresi çamurla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kuvvetli sağanak sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde Gültepe İlkokulu çevresindeki yol çamurla kaplandı, ulaşım aksadı; ekiplerin çalışması sürüyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Çerkezköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde yağışın etkisi daha ağır hissedildi. Gültepe İlkokulu'nun bulunduğu bölgede cadde adeta göle dönerken, yolun su ve çamurla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çamurla kaplanan yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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