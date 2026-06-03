Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen dev yılan paniğe neden oldu.
Çermik ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. İlçeye bağlı Kuyu Mahallesi Mirğan Yaylası'nda, mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzak bir bölgeye bıraktı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Çevre › Çermik'te Dev Yılan Paniği - Son Dakika
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