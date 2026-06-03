Çermik\'te Dev Yılan Paniği

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen dev yılan paniğe neden oldu.

Çermik ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. İlçeye bağlı Kuyu Mahallesi Mirğan Yaylası'nda, mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzak bir bölgeye bıraktı. - DİYARBAKIR