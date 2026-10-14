Çermik'te organik ürünlerini 81 ile gönderen Zeynep Güven yurt dışına açılmak istiyor - Son Dakika
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Çermik'te organik ürünlerini 81 ile gönderen Zeynep Güven yurt dışına açılmak istiyor

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Çermik\'te organik ürünlerini 81 ile gönderen Zeynep Güven yurt dışına açılmak istiyor
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Ankara'da yaşayan Zeynep ve Nurullah Güven çifti, her yıl nisan ayında Diyarbakır Çermik'teki bahçelerinde organik sebze ve meyve yetiştiriyor. Zeynep Güven, reçel, salça ve kurutmalığa dönüştürdüğü ürünleri kargoyla 81 ile gönderiyor ve yurt dışına açılmayı hedefliyor.

DİYARBAKIR (İHA) – Ankara'da yaşayan ve her yıl Nisan ayında memleketleri Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gelen Zeynep ve Nurullah Güven çifti, hobi olarak başladıkları organik ürün yetiştirme işini bir adım ileriye taşıdı. Çiftin tamamen organik olarak ürettiği ürünler tüm Türkiye'de alıcı buluyor.

Ankara'da yaşayan Zeynep ve Nurullah Güven çifti her yıl nisan ayında Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek Mahallesi'nde bulunan yazlık bahçelerine gelerek organik sebze ve meyve yetiştiriyor. Yetiştirilen organik sebze ve meyveler, reçel, salça, kurutmalık yapılarak vatandaşların beğenisine sunuluyor. Eşi Nurullah Güven'in emekli olmasından sonra böyle bir işe girişen Zeynep Güven, kendi bahçelerinde, hiçbir katkı maddesi kullanmadan elleriyle yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yapıyor. Geçtiğimiz yıl coğrafi tescilli Çermik biberinden reçeli üreten Zeynep Güven, süt reçeli, kabak reçeli, vişne reçeli, domates ve biber salçaları, kurutmalıklar yaparak bunları çevresindeki eş, dost ve akrabalarına satıyor. Ürünleri kargoyla Türkiye'nin 81 iline gönderen Zeynep Güven, bundan sonraki hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu, söyledi. Amaçlarının memleketlerinin yöresel ürünlerini ve tatlarını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Güven çifti, kasım ayına kadar bahçelerindeki sebze ve meyveleri değerlendirip insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını vurguladı.

Kaynak: İHA
Güven YurtDiyarbakırEkonomiAnkaraÇermikYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Çermik'te organik ürünlerini 81 ile gönderen Zeynep Güven yurt dışına açılmak istiyor - Son Dakika
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