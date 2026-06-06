Çifteler\'de Aşırı Yağış Ev Çatısını Vurdu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde aşırı sağanak yağış sonucunda müstakil bir evin çatısında zarar oluştu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de dün sağanak yağış etkili oldu. Çifteler ilçesinde aşırı yağan sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Erbap Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısı, yağışın şiddeti sonucunda zarar gördü. Hane halkı, hasar oluşan çatının kullanılamayacak duruma geldiğini belirtti. - ESKİŞEHİR