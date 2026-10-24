Cizre'de yüzde 75 hibeli fidelerin gelişimi Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
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Cizre'de yüzde 75 hibeli fidelerin gelişimi Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

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Cizre\'de yüzde 75 hibeli fidelerin gelişimi Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ve Katran köylerindeki seralarda yüzde 75 hibeli fidelerin gelişimini inceledi. Çiftçilere verim artırımı, hastalık ve zararlılarla mücadele bilgisi verildi, desteklerin saha takibinin süreceği belirtildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yüzde 75 hibe desteği kapsamında üreticilere dağıtılan fidelerin gelişim durumları ile seralardaki üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçede tarımsal üretimi artırmak ve örtü altı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında sahadaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Katran köylerini ziyaret etti. Köylerde kurulan seralarda detaylı incelemelerde bulunan ekipler, yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere teslim edilen fidelerin dikim, büyüme ve gelişim durumlarına yönelik tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sera kontrolleri sırasında yetkililer, çiftçilere verim artırımı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında da rehberlik ederek bilgilendirmelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üreticilere sağlanan tarımsal desteklerin sahada takibinin titizlikle devam edeceği ve bölgede tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
YeşilyurtEkonomiGüncelTarımCizreÇevreSon Dakika

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