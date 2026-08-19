ODES projesi çocukları Bayburt’ta doğa ve kültür gezisinde buluştu - Son Dakika
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ODES projesi çocukları Bayburt’ta doğa ve kültür gezisinde buluştu

ODES projesi çocukları Bayburt’ta doğa ve kültür gezisinde buluştu
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Kelkit'te ODES kapsamında çocuklar, Demirözü'nde doğa gezisi, etnografya müzesi ziyareti ve baraj gölünde vapur turu yaptı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında, Sosyo-Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlanan çocuklar Bayburt'un Demirözü ilçesinde doğa, tarih ve kültür gezisine katıldı.

Kelkit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen geziyle çocukların akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, çevre bilincinin artırılması ve kültürel mirasla tanışmaları amaçlandı.

Gezinin ilk durağı Yakup Abdal Göleti oldu. Doğayla iç içe vakit geçiren çocuklara, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde görev yapan orman mühendisleri eşlik etti.

Orman mühendislerinden bölgedeki ağaç türleri, bitki örtüsü ve gölet ekosistemi hakkında bilgi alan çocuklar, doğayı yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocukların çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Tarihi ve kültürel mirası yakından tanıdılar

Doğa gezisinin ardından çocuklar, Demirözü ilçesinde bulunan ve Avrupa Müze Forumu ödülüne sahip Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzede geleneksel köy yaşamını, geçmiş dönemlerde kullanılan zanaatları ve bölgenin tarihi mimarisini inceleyen çocuklar, sergilenen eserler aracılığıyla yöresel kültürü yakından tanıdı.

Baraj gölünde kaptanlık deneyimi yaşadılar

Gezinin bir diğer durağında ise Demirözü Belediyesi'nin destekleriyle baraj gölünde vapur gezisi düzenlendi.

Çocuklar, vapur gezisi sırasında su yapıları ve mühendislik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaptan köşkünü de ziyaret eden öğrenciler, görevli personelin gözetiminde dümenin başına geçerek kısa süreli kaptanlık deneyimi yaşadı.

Çocukların özgüvenlerini artıran etkinlikte, farklı meslek alanlarını tanımalarına ve geleceğe yönelik kariyer hedefleri konusunda yeni bakış açıları kazanmalarına katkı sağlandı.

ODES projesi kapsamında gerçekleştirilen geziyle çocukların doğayla bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA

Demirözü, Bayburt, Kültür, Eğitim, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre ODES projesi çocukları Bayburt’ta doğa ve kültür gezisinde buluştu - Son Dakika

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