COP31 nedeniyle Eskişehir'de 14 hattın sefer saatleri kasım boyunca değişecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 nedeniyle Eskişehir'de 14 hattın sefer saatleri kasım boyunca değişecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlendirmesiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait bazı otobüs ve şoförler Antalya'daki COP31'da görev yapacak. Bu nedenle 14 otobüs hattında 30 Ekim 2026'dan itibaren kasım boyunca sefer saatleri geçici değişecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlendirmesi doğrultusunda, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nde kullanılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait bazı otobüs ve şoförler görev yapacak. Bu nedenle 14 otobüs hattının sefer saatlerinde 30 Ekim 2026'dan itibaren kasım ayı boyunca geçici düzenlemeye gidilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında şehir içi otobüs seferlerinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlendirmesi doğrultusunda, Türkiye genelindeki büyükşehir belediyelerinden zirvede kullanılmak üzere otobüs ve şoför desteği talep edildi. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait bazı otobüsler ve şoförler de Antalya'da görev yapacak. Görevlendirme nedeniyle şehir içi ulaşımda hizmet veren bazı otobüs hatlarının sefer saatlerinde geçici değişiklik yapılacak. Düzenleme kapsamında Beyaz 4, Siyah 6, Siyah 9, Siyah 14, Siyah 16, Siyah 17, Siyah 19, Siyah 22, Siyah 32, Siyah 36, Siyah 58, Siyah 74, Kırmızı 16 ve Kırmızı 44 numaralı hatların sefer saatleri yeniden düzenlenecek.

Kasım ayı boyunca uygulanacak

30 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni sefer saatleri, kasım ayı boyunca uygulanacak. Görevlendirilen otobüslerin Eskişehir'e dönmesinin ardından sefer tarifeleri yeniden düzenlenecek ve güncel bilgiler vatandaşlarla paylaşılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yolculuklarını planlarken güncel sefer saatlerini dikkate almalarını istedi. Yeni tarifelere ESTRAM Mobil uygulaması ve belediyenin internet sitesinde yer alan "Otobüs Saatleri" bölümünden ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA
İklim DeğişikliğiEskişehirAntalyaGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ünlü YouTuber’ın evine jandarma baskını İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi
Bir il bu skandalı konuşuyor Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
14:07
Aziz Yıldırım’ın çarptığı araç satışa çıkarıldı İlandaki ifadeyi görenler şaşırdı
Aziz Yıldırım'ın çarptığı araç satışa çıkarıldı! İlandaki ifadeyi görenler şaşırdı
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:53
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:16:46. #.0.3#
SON DAKİKA: COP31 nedeniyle Eskişehir'de 14 hattın sefer saatleri kasım boyunca değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android