COP31 nedeniyle Eskişehir'de 14 hattın sefer saatleri kasım boyunca değişecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlendirmesi doğrultusunda, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nde kullanılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait bazı otobüs ve şoförler görev yapacak. Bu nedenle 14 otobüs hattının sefer saatlerinde 30 Ekim 2026'dan itibaren kasım ayı boyunca geçici düzenlemeye gidilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi kapsamında şehir içi otobüs seferlerinde geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevlendirmesi doğrultusunda, Türkiye genelindeki büyükşehir belediyelerinden zirvede kullanılmak üzere otobüs ve şoför desteği talep edildi. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait bazı otobüsler ve şoförler de Antalya'da görev yapacak. Görevlendirme nedeniyle şehir içi ulaşımda hizmet veren bazı otobüs hatlarının sefer saatlerinde geçici değişiklik yapılacak. Düzenleme kapsamında Beyaz 4, Siyah 6, Siyah 9, Siyah 14, Siyah 16, Siyah 17, Siyah 19, Siyah 22, Siyah 32, Siyah 36, Siyah 58, Siyah 74, Kırmızı 16 ve Kırmızı 44 numaralı hatların sefer saatleri yeniden düzenlenecek.

Kasım ayı boyunca uygulanacak

30 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni sefer saatleri, kasım ayı boyunca uygulanacak. Görevlendirilen otobüslerin Eskişehir'e dönmesinin ardından sefer tarifeleri yeniden düzenlenecek ve güncel bilgiler vatandaşlarla paylaşılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yolculuklarını planlarken güncel sefer saatlerini dikkate almalarını istedi. Yeni tarifelere ESTRAM Mobil uygulaması ve belediyenin internet sitesinde yer alan "Otobüs Saatleri" bölümünden ulaşılabilecek.