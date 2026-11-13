COP31 protokol yolu D-400'ün Serik-Antalya kesimi yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika
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COP31 protokol yolu D-400'ün Serik-Antalya kesimi yeniden trafiğe açıldı

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Antalya Valiliği, COP31 kapsamında protokol yolu olarak kullanılan D-400'ün Serik-Antalya yönündeki kısıtlamaları kaldırdı. Böylece yol yeniden araç trafiğine açılırken, Expo Bulvarı ve Turizm Yolu'ndaki özel düzenlemeler geçerliliğini koruyor.

COP31 kapsamında protokol yolu olarak tahsis edilen D-400 Karayolu Serik- Antalya istikametindeki tüm kısıtlamalar kaldırılarak yeniden araç trafiğine açıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "COP31 kapsamında, 14-21 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirleri doğrultusunda, Kapama 6 noktası (Turizm Yolu ile Expo Bulvarı kesişim kavşağı) ile Expo Bulvarı güzergahı, yalnızca organizasyon kapsamında COP31 görselleriyle giydirilmiş otobüslerin (shuttle) geçişine açık olacaktır. Belirtilen güzergah, Expo Bulvarı üzerinde ikametgahı veya iş yeri bulunan vatandaşlarımızın araçları hariç olmak üzere diğer tüm taşıtların geçişine kapalı olacaktır.

D-400 Karayolu, D-650 Burdur Karayolu ve D-685 Isparta Karayolu'nda getirilen sınırlandırma ve yasaklar kapsamında; ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler, 3 bin 500 kg üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, motosikletler, elektrikli motosikletler ve elektrikli bisikletler ile ilgili Expo Bulvarı ve Turizm (Kral) Yolu hariç, diğer Antalya il merkezine gidiş-geliş istikameti güzergahlarında getirilen tüm yasaklamalar, 13.11.2026 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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