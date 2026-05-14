Çorum\'da hortum köyü savaş alanına çevirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatısı ve duvarları hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi. 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hortum anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ÇORUM