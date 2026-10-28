Çorum'da kalın sis tabakası sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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Çorum'da kalın sis tabakası sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini düşürdü

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Çorum\'da kalın sis tabakası sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini düşürdü
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Çorum\'da kalın sis tabakası sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini düşürdü
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Çorum kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren görülen yoğun sis, görüş mesafesinin kent genelinde azalmasına yol açtı. Binalar, caddeler ve ana arterler kalın sis tabakasıyla kaplanırken sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi.

Çorum'da etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.

Çorum il merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Binalar, caddeler ve ana arterler kalın bir sis tabakası altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum'da kalın sis tabakası sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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