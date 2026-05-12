Çorum\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile kuvvetli yağış tahmininde bulunduğu Çorum'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Küçükdona köyünde taşan dereler sebebiyle tarım arazileri zarar gördü. Bazı ev ve ahırların bahçesinde su baskınları yaşandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafında su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması ve inceleme yapıldı. - ÇORUM