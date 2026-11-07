Çorum\'un Oğuzlar ilçesinde kar yağışıyla Kayı köyü beyaz örtüyle kaplandı

Çorum'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.

Çorum'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ara ara devam eden kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.