Çorum\'un Oğuzlar ilçesinde kar yağışıyla Kayı köyü beyaz örtüyle kaplandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kar yağışıyla Kayı köyü beyaz örtüyle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Ara ara devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.
Çorum'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.
Çorum'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ara ara devam eden kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: İHA
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