Demirci\'de Orman Bilinci Artıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, orman varlığının korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geleceğin ormancılarının mesleki eğitimine katkı sağlanması amacıyla iki ayrı etkinlik düzenlendi.

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programlar kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik fidan dikim etkinliği organize edilirken, üniversite öğrencilerine de uygulamalı orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi. Etkinliklerin ilk bölümünde, Cengiz Topel-Enver Armağan İlkokulu öğrencileri, ilçe protokolü ve orman personeliyle bir araya geldi. "Geleceğe nefes" temasıyla düzenlenen programda öğrenciler, kendileri için hazırlanan fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Programda öğrencilere hitap eden Kılavuzlar Orman İşletme Şefi Dilek Koçay, yeşil vatanın korunması ve geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek doğa sevgisinin önemini vurguladı. Fidan dikiminin ardından çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi ve katılım sağlayan öğrencilere "orman dostu" hediyeleri takdim edildi.

Geleceğin ormancılarına sahada yangın eğitimi

Günün diğer programında ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı öğrencilerine yönelik teorik ve pratik "orman yangınları ile mücadele" eğitimi icra edildi. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Daşman ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Semih Örgel'in de hazır bulunduğu eğitimde; Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan ile Başalan Orman İşletme Şefi Musa Umut Soytemiz tarafından öğrencilere kapsamlı sunum yapıldı. Sahada devam eden uygulamalı eğitim programında; Orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanların fonksiyonları, örtü yangınına doğru müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim programının ardından, CBÜ Demirci Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan ve şu anda Demirci Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan orman muhafaza memurları, öğrenim gören meslektaş adaylarıyla bir araya geldi. Deneyimlerini ve mesleğin inceliklerini aktaran mezunlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İlçede hem çevre bilincini artırmaya hem de sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik gerçekleştirilen eğitim ve saha faaliyetleri takdir topladı. - MANİSA