Denizli Buldan'da ses düzeneğiyle bıldırcın avlamak isteyenlerin oyununu jandarma bozdu - Son Dakika
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Denizli Buldan'da ses düzeneğiyle bıldırcın avlamak isteyenlerin oyununu jandarma bozdu

Denizli Buldan\'da ses düzeneğiyle bıldırcın avlamak isteyenlerin oyununu jandarma bozdu
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Denizli'nin Buldan ilçesinde göç eden bıldırcınları ses düzeneğiyle yere indirip avlamayı planlayan şahısların oyunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ihbarı değerlendirmesiyle bozuldu. Ses düzeneğine el konulurken şahıslar hakkında cezai işlem uygulanacağı ve avcılık izinlerinin iptal edileceği bildirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, göç eden bıldırcınları ses düzeneği ile yere indiren ve ertesi gün sabah avlayan şahısların oyunu bozuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, Buldan'a bağlı Gülalan Mahallesi Topraklık mevkiinde bir ihbarı değerlendirerek ses düzeneği ele geçirdi. Kurdukları ses düzeneği ile göç eden bıldırcınları yere indirerek ertesi günü sabah saatlerinde avlamayı planlayan şahısların yakalanması için çevredeki kamera ve arazideki fotokapanlar incelemeye alınırken, ses düzeneği imha edilmek üzere görevlilerce el konuldu.

Ses düzeneği ile av yapmayı planlayan şahıslar hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı kanununun gerekli maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanacağı ve şahısların varsa avcılık ve izinlerinin iptal edileceği öğrenildi. Yetkililer, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını talep etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Denizli Buldan'da ses düzeneğiyle bıldırcın avlamak isteyenlerin oyununu jandarma bozdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Buldan'da ses düzeneğiyle bıldırcın avlamak isteyenlerin oyununu jandarma bozdu - Son Dakika
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