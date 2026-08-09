Denizli’de iç sulara can suyu: İl genelinde 1 milyon 386 bin balık bırakıldı - Son Dakika
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Denizli’de iç sulara can suyu: İl genelinde 1 milyon 386 bin balık bırakıldı

Denizli’de iç sulara can suyu: İl genelinde 1 milyon 386 bin balık bırakıldı
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Denizli'de iç su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında 2020'de 117 bin olan yavru sazan miktarı 2026'da 1 milyon 386 bine ulaştı. Çameli Yeni Mahalle Göleti'ne 100 bin yavru sazan bırakıldı, 9 ilçede 32 gölette çalışma yürütülüyor.

Denizli'de 2020 yılında 117 bin olan yıllık balıklandırma miktarı, yapılan planlı çalışmalar ve kararlı adımlarla 2026 yılında 1 milyon 386 bine ulaştı. Çameli ilçesinde, iç su kaynaklarının korunması, balık stoklarının artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında Yeni Mahalle Göleti'ne 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde düzenlenen etkinliğe; Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim katıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen yavru sazanlar, protokol üyeleri tarafından gölet sularıyla buluşturuldu.

"İl genelinde hedef 1 milyon 386 bin balık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği iç sularda balıklandırma amaçlı faaliyetimizi gerçekleştirdik. Bugün burada Yeni Mahalle Göletimize yaklaşık 100 bin yavru sazan balığı bırakıyoruz. Denizli genelinde ise 9 ilçemizde ve 32 göletimizde bu faaliyeti yürüteceğiz. Toplamda 1 milyon 386 bin yavru sazanı Denizli genelindeki göletlerimize bırakmış olacağız. Balıkların gelişim gösterebilmesi için en az bir yıl boyunca avcılık faaliyetleri yasaklanacak. Sonrasında ise göletlerimizi vatandaşlarımızın sportif amaçlı balıkçılık faaliyetlerine açacağız" dedi.

"Ruhsatlı balık çiftliklerinin yüzde 90'ı Çameli'de"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise ilçenin balıkçılık sektöründeki öncülüğüne vurgu yaparak, "İlimizdeki ruhsatlı balık çiftliklerinin yüzde 90'lık kısmı Çameli ilçemizde yer alıyor. Bugün Yeni Mahalle Göletimize 100 bin yavru balık bıraktık. Proje çerçevesinde ilçemiz genelinde Yeni Mahalle, Cumalanı, Güzelyurt, İmamlar ve geçen yıl kuraklıktan tamamen kuruyan ancak devletimizin imkanlarıyla temizlenerek yeniden su tutması sağlanan Kolak Göleti olmak üzere toplam 5 noktada balıklandırma gerçekleştirdik. Balıklarımızın büyüyüp üreme dönemine ulaşabilmesi için bu göletlerde en az 1 ila 2 yıl avlanmak yasak olacak" diye konuştu.

Kurallara uymayanlara ceza yazılacak

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın devamı için kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı. Sazan balığı avcılığında asgari boy limitinin 40 santimetre olduğunu belirten uzmanlar, bu limitin altındaki avlanmaların yasak olduğunu ve Denizli genelindeki iç sularda 1 Mart - 1 Haziran tarihleri arasında genel av yasağı uygulanacağını bildirdi.

2020'den 2026'ya sazan bırakma istatistikleri artışta

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün her yıl artan bir ivmeyle sürdürdüğü balıklandırma çalışmalarında, son 7 yılda iç sularla buluşturulan yavru sazan miktarı rekor düzeyde bir artış gösterdi. Resmi verilere göre yıllar itibarıyla göletlere bırakılan balık miktarları şu şekilde gerçekleşti; "2020: 117 bin, 2021: 206 bin 500, 2022: 276 bin 500, 2023: 765 bin 000, 2024: 770 bin, 2025: 1 milyon 6 bin, 2026: 1 milyon 386 bin adet." olarak açıklandı. Bu veriler, il genelinde sürdürülebilir balıkçılığın ve doğal yaşamın desteklenmesi adına atılan adımların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Denizli’de iç sulara can suyu: İl genelinde 1 milyon 386 bin balık bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli’de iç sulara can suyu: İl genelinde 1 milyon 386 bin balık bırakıldı - Son Dakika
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