Deprem riski taşıyan Alaplı'daki 7 yıldır kapalı okul binası yıkıldı - Son Dakika
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Deprem riski taşıyan Alaplı'daki 7 yıldır kapalı okul binası yıkıldı

Deprem riski taşıyan Alaplı\'daki 7 yıldır kapalı okul binası yıkıldı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü'nde 7 yıl önce kapatılan İlk ve Ortaokulu binası, deprem dayanıklılık testinde riskli bulunması üzerine yıkıldı. Yıkılan alanın, 2027'de ödenek sağlanmasıyla Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak yeniden eğitime kazandırılması planlanıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü'nde 7 yıl önce eğitim-öğretime kapatılan İlk ve Ortaokulu binası, yapılan incelemelerin ardından yıkıldı.

Zonguldak'ın Alaplı Büyük Tekke Köyündeki Bir süre önce okul binasından deprem dayanıklılık testi kapsamında numuneler alındı. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan teknik raporda binanın depreme karşı risk taşıdığı tespit edildi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul binasının yıkımına karar verildi. Uzun süredir atıl durumda bulunan okul, ekipler tarafından yıkılarak tamamen ortadan kaldırıldı.

Öte yandan yıkılan okul alanının yeniden eğitim amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor. 2027 yılında gerekli ödeneğin alınmasının ardından okulun Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak hizmet vermesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, Yıkım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Deprem riski taşıyan Alaplı'daki 7 yıldır kapalı okul binası yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem riski taşıyan Alaplı'daki 7 yıldır kapalı okul binası yıkıldı - Son Dakika
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