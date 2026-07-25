Dev Dalgalar Şezlongları Kumda Gömüldü - Son Dakika
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Dev Dalgalar Şezlongları Kumda Gömüldü

Dev Dalgalar Şezlongları Kumda Gömüldü
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Alanya'da İncekum Plajı'nda dev dalgalar, şezlongları kumun altında bıraktı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda gece saatlerinde denizde oluşan dev dalgalar, sahilde bulunan şezlongları kuma gömdü.

İncekum Plajı'nda gece boyunca etkili olan dalgalar nedeniyle sahilde beş yıldızlı bir otele ait çok sayıda şezlong kum altında kaldı. Sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara, plaja gelen tatilcileri şaşırttı

Sahilde görev yapan cankurtaranlar ile işletme çalışanları, kum altında kalan şezlongları kürek yardımıyla çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, gömülü şezlongları tek tek kumdan çıkararak yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalıştı.

Denize girmek için aileleriyle birlikte plaja gelen çocuklar da çalışmalara ilgi gösterdi. Çocuklar, şezlongların gömülü olduğu bölgede oyun oynarken elleriyle kumu kazarak kum altında kalan şezlongların bazı bölümlerini ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dev Dalgalar Şezlongları Kumda Gömüldü - Son Dakika

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