Peynirden Zehirlenme: Kanser Hastası Şikayetçi - Son Dakika
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Peynirden Zehirlenme: Kanser Hastası Şikayetçi

Peynirden Zehirlenme: Kanser Hastası Şikayetçi
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Serkan Abut, listeria bakterisi taşıyan peynirden gıda zehirlenmesi geçirip, tedavi süreci zorlaştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde lenfoma kanseri tedavisi gören Serkan Abut, satın aldığı Tahsildaroğlu markasına ait peyniri tükettikten sonra 'listeria' bakterisi kaynaklı gıda zehirlenmesi yaşadı. Zehirlenmenin ardından panik atağının tetiklendiğini ve kanser tedavisinde zorunlu olduğu ağrı bantlarını kullanmayı bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Abut, "Firmadan bana dönüş geldi. 'Çok özür dileriz, size peynir gönderelim' Dalga geçer gibi. Ben peynirden hayatımı kaybediyorum, bana 'Peynir gönderelim' dediler. Ben tekliflerini kabul etmedim" dedi.

Alınan bilgiye göre, nötropeni tedavisi gören 49 yaşındaki Serkan Abut, 16 Haziran'da Kartepe ilçesindeki bir marketten Tahsildaroğlu markasına ait 400 gramlık olgunlaştırılmış 'kırık beyaz peynir' satın aldı. Ürünü tükettikten kısa süre sonra şiddetli mide bulantısı ve kramplar yaşayan Abut, hastaneye kaldırıldı. Hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi konulan ve adli rapor tutulan Abut, zehirlenmenin ardından kanser tedavisi sürecinin de olumsuz etkilendiğini ve ağır psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

Bakteri tespit edildi

Vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi. Bakteri olduğundan şüphelenilen peynir ile aynı parti numarasına ait üründen alınan örnekler incelemeye sokulurken, yapılan denetimlerde kırık beyaz peynir içerisinde 'listeria bakterisi' bulunduğu tespit edildi. Bakteri tespit edilen ürün ile aynı parti numarasına sahip peynirlerin tamamı hakkında toplatma kararı verildiği bildirildi.

"Ağzımda zehir gibi bir acı hissettim"

Yaklaşık 5 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirten Serkan Abut, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Abut, "Yaklaşık 5 senedir lenfoma kanseriyle mücadele ediyorum. Bu süreçte karnımda yaklaşık 25 santimetrelik bir kitle oluştu. Bu kitle çölyak ve SMA gibi hayati damarlara baskı yapıyor. Bu nedenle sürekli fentanil içerikli ağrı bantları kullanmak zorundayım. 16 Haziran'da mahallemizdeki bir marketten Tahsildaroğlu marka kırık peynir satın aldım. Eve geldikten sonra sıcak ekmekle birlikte birkaç lokma yemek istedim. Hastalığım nedeniyle çok yağlı yiyecekler tüketemediğim için genellikle hafif besleniyorum. Peynirden 3-4 lokma aldıktan sonra ağzımda tarif edemeyeceğim derecede yoğun, zehir gibi acı bir tat hissettim. Rahatsızlığım sebebiyle koku alıyorum ama az alıyorum. O sebeple o yoğun kokuyu alamadım. Peynirin son kullanma tarihi de geçmemişti, daha 4 ay vardı. Ağzımda acılık oluşunca peyniri yemeyi bıraktım. Poşete koyup markete gittim. Çalışana, 'Bu peynir ağzımı zehir gibi yaptı. Bunda bir şey var' dedim. O da kokladı ve anladı. 'Abi yarın getirir misin, değiştirelim' dedi" ifadelerini kullandı.

"Karnıma kramplar girmeye başladı, sanki bıçak saplanır gibi"

Eve geldiğinde eşinin de kokudan rahatsızlık duyduğunu anlatan Abut, "Eşim geldi ve 'Bu ev ne kokuyor? Çok pis bir şey kokuyor, leş gibi' dedi. Buzdolabını açtı, peyniri gördü, 'Bu nasıl bir koku?' dedi. 'Bunu yedin mi?' diye sordu. Yediğimi söyledim. 'Bozuk bu, nasıl yedin?' dedi. Ben de durumu anlattım. 1,5 saat sonra mide bulantısı başladı, karnıma kramplar girmeye başladı. Sanki bıçak saplanır gibi. 2,3 kere, 5'er dakika arayla istifra ettim. Eşim de çok tedirgin oldu. Hemen hastaneye gittim. Durumu bildirdik. Doktor gerekli tedaviyi uyguladı. Hastane tedavim bittikten sonra eve geldim, bu kez de panik atağım tetikledi" diye konuştu.

"Peynirden hayatımı kaybediyordum, 'peynir gönderelim' dediler"

Yaşadığı zehirlenmenin tedavisini sekteye uğrattığını vurgulayan Abut, şunları kaydetti:

"Karnımdaki kitlenin hayati damarlara baskı yaptığına ilişkin sağlık raporlarım bulunmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak fentanil içerikli ağrı bantları kullanmak zorundayım. Panik atağım tetiklenince psikiyatrik ilaç almak zorunda kaldım. İlacı aldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra şiddetli göğüs ağrısı başladı. Boğuluyormuş gibi hissettim, başım dönmeye başladı. İlacın yan etki yaptığını düşündüğüm için ağrı bandımı çıkarmak zorunda kaldım. O günden bu yana ağrı bantlarımı da kullanamıyorum. Savcılık, adli rapor düzenlenmesi amacıyla beni hastaneye sevk etti. Olaydan iki gün sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne başvurarak yaşadığım süreci anlattım. Doktorlara, 'Ağrı bantları kullanıyorum, panik atağım da gelişti.

Bunu kullansam ağrım oluyor, bunu kullansam panik atağım oluyor. Ne yapacağım, bende şaşırdım' dedim. Onlar da bir şey yapamadılar. Onların da elinden gelen bir şey yok. Bu ilacı da kullanmam lazım. Tahsildaroğlu firmasından beni aradılar. Şikayetvar sitesine de yazmıştım. Durumu anlattım. Panik atağımın geliştiğini, bunun neticesinde ağrı bantlarını kullanmayı kestiğimi anlattım. 5 gün geçtikten sonra bana dönüş geldi. 'Çok özür dileriz, size peynir gönderelim...' Dalga geçer gibi. Ben peynirden hayatımı kaybediyorum, bana 'Peynir gönderelim' dediler. Ben kabul etmedim tekliflerini. 'Kesinlikle göndermeyin, istemiyorum. Ben sizi mahkemeye vereceğim' dedim."

"Bir ay içinde alan aldı, yiyen yedi"

Olayın ardından Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na resmi şikayette bulunduğunu belirten Abut, "Benim şikayetimin ertesi günü Kartepe İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri markete gelip, benim zehirlendiğim peynirden numune almışlar. Bu sonuç bana bildirilmedi. Bu da suç. Raporda listeria bakterisi çıkmış. Ben buradaki yetkililere gittim. Orada öğrendim. Sonra beni aradılar, 'Size bu raporu vermemiz yasakmış' denildi. Niye yasak olsun? Şikayeti yapan benim. Hasta olan benim, etkilenen benim. Benim vatandaşlık hakkım değil mi? Ben vücuduma hangi zehri aldım, bunu öğrenmek hakkım değil mi? 23 Haziran'da listeria bakterisi bulunduğuna ilişkin resmi raporda var. Dün ise 23 Temmuz'du. Bir ay zamanda ne yaptınız? Niye toplatmadınız? İlla insanın mı ölmesi lazımdı? Bir ay içinde alan aldı, yiyen yedi. Şikayetvar sitesine de bakın. Bu olay öyle bir günlük, iki günlük değil. Yüzlerce şikayet var. Yazık günah değil mi bu insanlara. Bu olayda çok ölümler vardır. İnsanlar neden öldüğünü bilmiyor. Bizim gibi hastalar kanser hastası, bağışıklıkları düşük. Örneğin durumu iyiye gidiyor, sonra bir bakıyorsun enfeksiyon kapıyor. Kimsenin aklına gelmiyor, ne yediğinden araştırılmıyor. Ben bunu da ortaya çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Lenfoma Kanseri, Zehirlenme, Kartepe, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Peynirden Zehirlenme: Kanser Hastası Şikayetçi - Son Dakika

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