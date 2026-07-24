Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, evdeki tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

TABANCA ATEŞ ALDI

Ahmediye Mahallesi'nde misafirliğe giden Murat İ. (14), eline aldığı F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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