Didim Belediyesi Vakıflar arazisi ihalesini kazanıp Genel Müdürlük onayını bekliyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi Vakıflar arazisi ihalesini kazanıp Genel Müdürlük onayını bekliyor

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Didim Belediyesi Vakıflar arazisi ihalesini kazanıp Genel Müdürlük onayını bekliyor
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Didim Belediyesi, Belediye Meclisinin verdiği yetkiyle katıldığı Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi vererek ihaleyi kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayının ardından sözleşme imzalanacak ve alan Didim halkının kullanımına kazandırılacak.

Didim Belediyesi, Belediye Meclisinin verdiği yetki doğrultusunda Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi verdi ve ihaleyi kazandı. Süreç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayının ardından sözleşme imzalanmasıyla tamamlanacak.

Daha önce kamuoyuyla paylaşılan Vakıflar arazisi ihalesinde önemli bir aşama geride kaldı. Didim Belediyesi, söz konusu alanın Didim halkının kullanımına kazandırılması amacıyla katıldığı ihalede en uygun teklifi sunarak ihaleyi aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ihale sonucunu onaylamasının ardından sözleşme imzalanacak. Böylece alanın Didim halkının kullanımına kazandırılması için süreçte bir sonraki aşamaya geçilecek.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ihale sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediye Meclisimizin verdiği yetki doğrultusunda, Didim halkımız adına katıldığımız Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi verdik ve ihaleyi kazandık. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayını bekliyoruz. Onayın ardından sözleşmemizi imzalayarak bu değerli alanı Didim halkımızın kullanımına kazandırmayı hedefliyoruz. Kentimizin ortak değerlerini korumak, kamu yararını gözetmek ve Didim'in geleceğine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kaynak: İHA
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