Didim'de Balıkçı Teknelerine Denetim - Son Dakika
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Didim'de Balıkçı Teknelerine Denetim

Didim\'de Balıkçı Teknelerine Denetim
22.07.2026 11:52
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Taşburun Barınağı'ndaki ticari balıkçılığı denetledi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ticari balıkçılık yapan teknelerde av araçlarını denetleyerek ağların mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ticari balıkçılık faaliyetlerine yönelik av aracı denetimi gerçekleştirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, barınakta bulunan ticari balıkçı teknelerindeki balık ağı ve av araçları tek tek incelendi. Ekipler, kullanılan balık ağlarının göz açıklıkları başta olmak üzere teknik özelliklerini kontrol ederek yürürlükteki su ürünleri mevzuatına uygunluğunu denetledi. Gerçekleştirilen kontrollerde sürdürülebilir balıkçılığın korunması, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, balıkçılara avcılık kurallarına uyulmasının hem deniz ekosisteminin korunması hem de sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Didim'de Balıkçı Teknelerine Denetim - Son Dakika

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