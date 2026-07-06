Aydın'ın Kuşadası ve Didim kıyılarında caretta hareketliliği - Son Dakika
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim kıyılarında caretta hareketliliği

Aydın\'ın Kuşadası ve Didim kıyılarında caretta hareketliliği
06.07.2026 21:55  Güncelleme: 21:57
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim kıyılarında nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta kaplumbağaları, resmi yuvalama alanları dışında kalan plajlarda yumurtalarını bırakmaya devam ediyor. Didim'de bir otelin plajında kısa süre arayla ikinci yuva tespit edilerek koruma altına alındı. Otel yönetimi, yavrular denize ulaşana kadar önlemleri sürdürecek.

Deniz kaplumbağalarının resmi yuvalama alanlarının dışında kalan Aydın kıyılarında son dönemde büyük bir caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası) hareketliliği yaşanıyor. Kuşadası ve Didim kumsallarını mesken tutan nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları, yumurtalarını bırakmak için bu yıl da aynı bölgeyi tercih etti. Didim'de yaklaşık 100 metrelik kısa bir plaj şeridinde, kısa süre arayla ikinci caretta caretta yuvası tespit edilerek koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Didim'de bulunan bir hotelin plajında şemsiye ve şezlongların arasına girerek yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağasının ardından, aynı sahilde ikinci bir yuva daha belirlendi. Gece saatlerinde kıyıya çıkan caretta caretta, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki plajda yine şezlongların arasına yuvasını yaparak yumurtalarını bıraktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Söke Şefliği, Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda yuvanın yeri belirlenirken, çevresi koruyucu tel kafeslerle çevrilerek güvenlik altına alındı. İlk yuvada uygulanan koruma planı ikinci yuva için de devreye alındı. Plajın dar yapısı nedeniyle kaplumbağanın yumurta bıraktığı alandaki tüm şezlong ve şemsiyeler otel görevlileri tarafından kaldırıldı. Böylece hem yuvanın zarar görmesinin hem de tatilcilerin farkında olmadan alana girmesinin önüne geçildi.

"Kumsalların gerçek sahipleri onlar"

Resmi yuvalama alanları dışında gerçekleşen bu önemli doğa olayına ev sahipliği yapan otel yönetimi, çevre duyarlılığıyla takdir topladı. Otel yetkilileri, caretta carettaların bu kumsalların gerçek sahipleri olduğunu belirterek, yavrular yumurtadan çıkıp güvenli şekilde denize ulaşıncaya kadar tüm koruma önlemlerini titizlikle sürdüreceklerini ifade etti.

Bölgede özellikle Kuşadası ve Didim kıyılarındaki Caretta caretta yuvalarını takip eden EKODOSD'da yaptığı açıklamada, otel yönetimine doğaya gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. Uzmanlar ise vatandaşları ve tatilcileri yuvalama döneminde kumsallarda daha dikkatli olmaya, koruma altındaki yuvalara yaklaşmamaya ve uyarı levhalarına mutlaka riayet etmeye çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'ın Kuşadası ve Didim kıyılarında caretta hareketliliği - Son Dakika

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