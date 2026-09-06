Didim'de hamsi kotası denetimlerinde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi - Son Dakika
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Didim'de hamsi kotası denetimlerinde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi

Didim\'de hamsi kotası denetimlerinde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hamsi kotası talimatı kapsamında balıkçı tekneleri ve su ürünleri işletmeleri denetlendi. Denetimlerle yasa dışı avlanmanın engellenmesi ve balık stoklarının korunması hedeflenirken, ekipler balıkçılara avlanma miktarlarına uyma zorunluluğunu hatırlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 'hamsi kotası' çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, karaya çıkış noktalarında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hamsi kotası talimatı gereğince yapılan denetimlerde, balıkçı tekneleri ve su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmelerde incelemelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerle hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avlanmayı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumak amaçlanırken, hamsi kotası uygulamasıyla da balık stoklarının korunması hedefleniyor. Ayrıca yapılan kontrollerde balıkçı teknelerini tek tek kontrol eden ekipler, balıkçılara da belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi zorunluluğunu hatırlatarak bilgilendirmelerde bulundu. Balık avı sezonunun başlamasıyla beraber denetimlerin ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Didim, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Didim'de hamsi kotası denetimlerinde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de hamsi kotası denetimlerinde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi - Son Dakika
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