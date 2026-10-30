Diyarbakır Çermik\'te sağanak iki menfez köprüyü yıktı, dereler taştı

Diyarbakır Çermik'te sağanak iki menfez köprüyü yıktı, dereler taştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te gece bastıran sağanak, Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrasında iki menfez köprünün yıkılmasına yol açtı; dereler taştı. Ölen veya yaralanan bulunmazken, uzmanlar sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yoğun yağışlar nedeni ile dereler taştı, menfez köprüler yıkıldı.
Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Çermik ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur, Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrasında derelerin taşmasına, iki menfez köprünün de yıkılmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uzmanlar muhtemel sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?