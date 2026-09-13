Diyarbakır Çermik'te yaban keçileri sürü halinde görüntülendi, avlanma cezası 1 milyon lira
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Eskibağlar köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi. İzinsiz avlanmasının cezası neredeyse 1 milyon lira olan keçiler, bir süre sonra sarp kayalıklar arasında gözden kayboldu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Çermik ilçesi Eskibağlar köyünde, izinsiz avlanmasının cezası neredeyse 1 milyon lira olan yaban keçileri sürü halinde görüldü. Çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaban keçisinin yemek araması yer aldı. Yaban keçileri bir süre sonra sarp kayalıklar arasında gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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