Diyarbakır\'da Helikopterle Elektrik Bakımı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki Karakaya Barajında, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından, ana elektrik iletim hatlarında helikopterle bakım yapıldı.

Yüksek gerilim hatlarındaki enerji akışını kesmeden, helikopter destekli canlı bakım ve onarım uygulaması gerçekleştirildi. Bu yöntemle elektrik kesintilerine gerek kalmadan ulaşılması zor, yüksek eğimli arazilerde elektrik hatlarının bakım, onarım ve kontrolü sağlandı. Hem zaman hem de elektrik kesintisi kaybını önlemeyi amaçlayan helikopter destekli yöntemle, ana elektrik hatlarının bakımları gerçekleştiriliyor. - DİYARBAKIR